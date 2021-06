A12, ennesimo incidente: 7 km di coda e quattro feriti lievi

Nuovi disagi sulla A12 per un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi tra Sestri Levante e Deiva Marina. Sette i km di coda in direzione del Levante e altri 3 km tra gli svincoli di Carrodano e Deiva in direzione Genova a causa di cantieri. Il bilancio è di 4 persone trasportate in condizioni non gravi in ospedale.