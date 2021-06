Calcio, il calciatore El Shaarawy apre una nuova Scuola calcio a Savona

“Oggi è un giorno importante. Oggi inauguro la mia Scuola Calcio, nella mia città, nel campo dove ho mosso i primi calci e insieme alla società nella quale sono cresciuto.

Oggi si apre un nuovo capitolo e spero, con questo progetto, di poter aiutare tutti quei bambini che come me rincorrono i propri sogni. Legino non significa soltanto calcio e passione, elementi che accomunano tante realtà, ma significa soprattutto rispetto, uguaglianza e crescita.

Giocando a calcio ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma non ho mai dimenticato da dove vengo e dove sono cresciuto: Legino, Savona, Casa”. Lo ha annunciato Stephan El Shaarawy sul suo profilo social. La scuola calcio nasce allo stadio “Ruffinengo” dove il giocatore ha mosso i primi passi da giocatore.