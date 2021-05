Albisola, il 15 giugno riapre la piscina di Luceto: ecco gli orari

Posted on

Savona. In Serie C -girone A è stata una giornata di recuperi: Entella-Pistoiese 3-1 Cuneo-Lucchese 0-1 Olbia-Siena 0-0 L’Entella balza al comando del girone con 49 punti (3 di vantaggio su Pro Vercelli, Arezzo e Piacenza); in coda la Lucchese (13) si avvicina all’Albissola (19). Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts