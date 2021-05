Savona, i sindacati in piazza: sicurezza sul lavoro, precariato e futuro i temi

Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp, nell’ambito delle iniziative previste unitariamente con lo slogan “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro” hanno riunito i lavoratori aderenti alle loro categorie (in gergo precari: si tratta di lavoratori in somministrazione, partite Iva, rider, navigator, ecc) questa mattina a Savona, in attesa del presìdio in programma domani a Genova.

Ovviamente il tema è che più il lavoro è precario più è possibile che avvengano incidenti. Sul tema della sicurezza, Gianni Mazziotta di UIL ha puntualizzato:

I presidi in Liguria si svolgono in una settimana di mobilitazione prevista per tutto il territorio nazionale a sostegno delle richieste avanzate da Cgil, Cisl e Uil al Governo: definire un accordo per la sicurezza che coinvolga tutte le parti sociali; condizionare le risorse del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destinate alle imprese al rispetto dei contratti e delle norme su salute e sicurezza; formazione e assunzioni per garantire prevenzione, ispezioni e controlli da parte degli enti preposti.

Inoltre i sindacati confederali chiedono di valorizzare la contrattazione e rafforzare la rappresentanza sindacale in tutti i luoghi di lavoro.

È bastato che la morsa della pandemia allentasse lievemente la sua presa e consentisse la ripresa più regolare delle attività lavorative, con i ritmi e i carichi di lavoro di sempre, che il dramma delle morti sul lavoro si riproponesse nella drammatica “ordinaria” frequenza: nel 2021 due persone ogni giorno muoiono mentre fanno il loro lavoro.

Ancor più in questo tempo dove è prioritaria per il nostro Paese la ripresa e la ripartenza, va alzata l’attenzione sulle misure di prevenzione e protezione e sul rispetto della normativa perché un lavoratore, una lavoratrice che esce di casa per andare a lavorare ha il

diritto di tornarci, la vita delle persone deve essere un valore collettivo superiore al profitto.

Con la scusa del Covid, si è lasciata un po’ troppo andare la sorveglianza soprattutto per quanto riguarda il lavoro sommerso e precario.

A essere coinvolti oggi, molto più di prima, maggiormente colpiti sono quei lavoratori precari, co.co.co, somministrati, partite Iva, quei lavoratori che non hanno gli stessi diritti dei lavoratori “fissi”.

Molti non sono coperti dalla malattia, alcuni si sono ammalati anche di Covid e hanno perso i già bassi introiti, altri quotidianamente hanno messo a repentaglio la loro salute.

Un tema che riguarda i “riders”, ma anche i tantissimi precari della sanità: prima

li abbiamo chiamati eroi, e poi sono stati dimenticati dalle scelte politiche del Governo e delle Regioni che non li hanno stabilizzati e non riconosciuto anche a loro alcuni benefici che, invece, a causa del Covid-9, sono andati, giustamente, agli altri operatori della sanità.

Sul tema dei riders si è espressa Stefania Druetti di NIL-CGIL

I sette punti su cui si è articolata l’iniziativa sono:

1) Formazione come diritto universale ed esigibile di ogni lavoratore e lavoratrice: nessuno/a al lavoro senza una preparazione ed un addestramento adeguati. Formazione anche per i datori di lavoro e per coloro che intendono aprire un’attività.

2) Inserire nei programmi scolastici, almeno delle scuole superiori, la materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ragazze ed i ragazzi che oggi sono a scuola/università, saranno le lavoratrici/i lavoratori, le imprenditrici /gli imprenditori, le libere professioniste/i liberi professionisti di domani. Devono poter comprendere il valore della vita umana anche sul lavoro. Devono poter conoscere quando è importante proteggersi e proteggere. Rispettare le norme per la sicurezza, non è questione burocratica ma significa rispettare la vita propria ed altrui.

3) Migliorare le ispezioni in quantità, qualità e frequenza attraverso la giusta e necessaria riforma del livello istituzionale di indirizzo e programmazione, l’integrazione delle banche dati disponibili, lo sviluppo di tutti i servizi di prevenzione e per la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso assunzioni mirate e finanziamenti ad hoc e tramite la realizzazione di un’anagrafe degli RLS/RLST consultabile e utilizzabile presso le sedi regionali dell’Inail.

4) Investire tramite l’Inail, risorse sulla ricerca, sia per proteggere i lavoratori e le lavoratrici utilizzando la tecnologia innovativa, sia per accompagnare le modifiche ormai veloci delle modalità lavorative, per mettere al centro la protezione della persona.

5) Generalizzare e rafforzare la rappresentanza sindacale dei lavoratori in tutti i contesti e settori: nessuna azienda senza il RLS/RLST!

6) Valorizzazione della contrattazione come misura prevenzionale: tornare a contrattare gli orari, i turni, l’organizzazione del lavoro come elemento cardine di miglioramento continuo. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro cammina sulle gambe della nostra rappresentanza.

7) Qualificazione delle imprese e patente a punti, per determinare regolarità rispetto alle norme su SSL, legalità e piena applicazione dei CCNL per disboscare la giungla degli appalti che si vincono comprimendo i costi della sicurezza.

I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal Prefetto di Savona, Cananà il qualeconvocherà una riunione entro i prossimi quindici giorni coi soggetti preposti alla salute e alla sicurezza del territorio, e cioè Inail, Inps, Ispettorato, Forze dell’Ordine e quant’altro. Metteremo in campo anche il Comitato Co.Co.Pro