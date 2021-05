Giro d’Italia, Alberto Bettiol vince a Stradella

Alberto Bettiol (EF Education – Nippo) ha vinto la tappa 18 del centoquattresimo Giro d’Italia, la Rovereto – Stradella, di 231 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Simone Consonni (Cofidis) e Nicolas Roche (Team DSM).



Egan Bernal (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Alberto Bettiol (EF Education – Nippo)- 231 km in 5h14’43”, media 44.040 km/h

2 – Simone Consonni (Cofidis) a 17″

3 – Nicolas Roche (Team DSM) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

2 – Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 2’21”

3 – Simon Yates (Team BikeExchange) a 3’23”

4 – Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech) a 6’03”

5 – Hugh Carthy (EF Education – Nippo) a 6’09”



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo –Egan Bernal (Ineos Grenadiers), indossata da Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech)

Il vincitore di tappa Alberto Bettiol, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stata una vittoria voluta e cercata. C’ero già andato vicino in un paio di occasioni. Stamattina il mio capitano Hugh Carthy mi ha dato il via libera per andare all’attacco, devo ringraziarlo così come tutta la squadra per questa opportunità.

Non volevo farmi scappare questa occasione. È sempre difficile andare in fuga nella terza settimana del Giro, oggi erano in tanti a volerci provare.

Adesso sono veramente felice, voglio dedicare questo successo al mio vecchio manager Mauro Battaglini che è venuto a mancare l’anno scorso”.