Genova, persona investita da treno a Quinto: fortunatamente illesa ma treni in tilt

Treni in tilt nel tardo pomeriggio di oggi a causa dell’ investimento di una persona alla stazione di Genova Quinto. Fortunatamente l’impatto non è stato mortale e la persona è uscita miracolosamente illesa ma sono stati inevitabili i disagi al traffico ferroviario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Polfer e carabinieri. Si sta indagando per risalire alle cause e alla dinamica del fatto.