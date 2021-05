Vaccinazione ai turisti in Liguria, Toti: “Dare la possibilità ai turisti che rimangono più di due settimane nella nostra regione di potersi vaccinare è un servizio in più”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha commentato l’accordo Liguria-Piemonte sulle vaccinazioni ai turisti. “Dare la possibilità ai turisti che rimangono più di due settimane nella nostra regione di potersi vaccinare è un servizio in più che offriamo ai cittadini, che non comporta nessuno scossone alla campagna vaccinale in corso”.

“Liguria e Piemonte stanno conducendo la campagna vaccinale a ritmi elevati e si piazzano rispettivamente prima e terza nella classifica nazionale delle somministrazioni effettuate“.

“Andremo avanti a vaccinare le categorie prioritarie, che rimangono il nostro primo obiettivo ma una cosa però non esclude l’altra. La speranza quindi è che da Roma arrivi al più presto il via libera per poter attuare il nostro protocollo, che potrà poi essere applicato a tutte quelle Regioni che decideranno di far vaccinare i turisti”.