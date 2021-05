Blue economy: al Blue District fa tappa Nowtilus-Sea innovation hub

È stato lanciato oggi al Blue District di via del Molo il progetto Nowtilus – Sea Innovation Hub, il percorso dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie dell’economia del mare.

Il progetto, partito ad aprile con il lancio della call for ideas (ancora aperta e pubblicata sul sito seainnovationhub.it), ha una durata di quaranta giorni, fino al 5 giugno.

Entro metà giugno saranno selezionati i progetti più interessanti, che parteciperanno al programma di incubazione, previsto nel periodo tra il 21 giugno e il 10 ottobre. Le idee scelte usufruiranno di un percorso di business training, mentoring, tutorship, oltre che di workshop e di testimonianze di professionisti ed esperti del settore. Al termine del programma, nell’Investor day, i progetti saranno presentati a una platea di potenziali investitori.

Le categorie della call for ideas si focalizzano su 4 macroaree, con il comune denominatore dell’economia del mare: cantieristica (materiali innovativi, manutenzione AR/VR, smart yard, safety at work, ottimizzazione / digitalizzazione processi); logistica & shipping (autonomous shipping, optimize sailing, smart ship, tecnologia blockchain per credito documentale, digitalizzazione servizi); sostenibilità ed energie rinnovabili (monitoraggio e riduzione delle emissioni, sostenibilità materiali, pulizia del mare, cold ironing, efficienza energetica); turismo (destination management, valorizzazione territorio, tracking & tracing ospiti, servizi di ospitalità, viaggiare sicuri).

«Ospitiamo con piacere – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo portuale e logistico del Comune di Genova Francesco Maresca – la presentazione di un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare start up e idee imprenditoriali nell’ambito della blue economy che coniughino l’innovazione con la sostenibilità ambientale. Il Blue district è la casa dell’economia del mare e nasce proprio con lo scopo di fare rete e condividere idee che possano crescere sul nostro territorio, valorizzandone la vocazione marittima, creando un ecosistema di competenze che mettano in contatto mondo della ricerca, imprenditoria e istituzioni. Dalla collaborazione con Wylab e Crédit Agricole potranno nascere occasioni di lancio di progetti sull’economia del mare».

«Siamo orgogliosi di essere promotori di questa iniziativa – commenta Silvano Piacentini, responsabile direzione regionale Liguria di Crédit Agricole Italia – che per Crédit Agricole Italia rappresenta un veicolo con cui supportare concretamente le necessità del territorio in un contesto imprenditoriale, l’economia del mare, oggi protagonista di una crescita importante. ‘Nowtilus – Sea Innovation Hub’ è un progetto creato all’interno del nostro Comitato Territoriale Liguria, l’organismo nato con l’obiettivo di rafforzare l’interazione con i principali stakeholder locali, e attraverso il quale Crédit Agricole Italia si rapporta direttamente con gli imprenditori e i rappresentanti del territorio, per raccogliere idee e proposte e trasformarle in interventi dedicati. Questo percorso triennale lo dedichiamo a imprese giovani e innovative, con l’obiettivo di scoprire e sostenere il loro potenziale, a beneficio di tutta la regione, grazie anche al network internazionale di Crédit Agricole e al forte coinvolgimento degli investitori, delle istituzioni e delle grandi aziende locali».

Federico Smanio, CEO di Wylab, osserva: «Nowtilus – Sea Innovation Hub rappresenta un passo concreto verso la creazione, in Liguria, di un centro di innovazione pensato per individuare e sostenere i talenti e le idee più brillanti in ambito di economia del mare. Siamo estremamente orgogliosi di aver aiutato Crédit Agricole Italia e Fondazione Carispezia a disegnare questo progetto che definisco tanto ambizioso quanto potenzialmente dirompente. La bontà della nostra idea è confermata dalla pronta ed ampia adesione di 8 importanti aziende del settore che sono entrate a far parte del Club dei partner, allo stesso tempo destinatarie e sostenitrici dell’innovazione prodotta dai team selezionati. Siamo pronti a mettere in campo l’esperienza acquisita in 5 anni di intenso lavoro come incubatore di startup, in un percorso che si inquadra perfettamente nella visione di Wylab, quella di offrire un luogo, strumenti, metodi e persone a supporto dell’innovazione e dell’imprenditorialità della Liguria».

Il focus sono le idee, i progetti, le iniziative in fase ‘early stage’, con applicazione sull’economia del mare. Centro nevralgico di ‘Nowtilus – Sea Innovation Hub’ è La Spezia, e vede coinvolto il corridoio tirrenico fino a Genova per un progetto che, nell’intenzione dei promotori, vuole aprirsi a livello nazionale.

Saranno coinvolte le grandi aziende del territorio (in qualità di mentor, sponsor e potenziali clienti delle startup) e si cercheranno le idee più promettenti da acquisire o integrare attraverso uno specifico percorso di incubazione.

‘Nowtilus – Sea Innovation Hub’, il cui nome richiama il mitico fossile Nautilus e quindi la tradizione, ma con il prefisso Now che sta invece ad indicare la modernità, il senso del cogliere l’attimo e la vision verso il futuro, vuole essere complementare ai soggetti e alle iniziative già presenti in Liguria sul tema dell’economia del mare, come Blue District – Casa della Tecnologia, Programma Digital Europe, Centro del Mare, Ocean Race, Progetto Ma.Re.

Gli obiettivi

Con un orizzonte temporale fissato a tre anni, si propone tutta di:

● Diffondere la cultura imprenditoriale, l’innovazione e la digitalizzazione in Liguria.

● Coinvolgere l’ecosistema dei porti in un percorso di innovazione senza eguali nel nostro Paese.

● Identificare nuove tecnologie applicabili al comparto marittimo.

● Sostenere il sistema dell’innovazione e delle start up in Liguria.

● Creare sinergie con le parti coinvolte per la risoluzione delle sfide che accomunano il settore.

● Porre le basi per lo sviluppo di un ecosistema votato all’innovazione dell’economia del mare.

Nel primo anno l’obiettivo è valutare l’impatto che il programma può generare (validazione), nel secondo anno è atteso l’effetto del potenziale di innovazione (accelerazione) e nel terzo si auspica di vedere più startup e aziende corporate coinvolte, con un aumento d’interesse a livello sia nazionale che internazionale (sviluppo).

I partner

● Partner istituzionali dell’iniziativa sono: Regione Liguria, Città della Spezia, Confindustria Liguria e Confindustria La Spezia.