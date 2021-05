Asl1 ed Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) capofila e partner di due importanti progetti di agricoltura sociale

Asl1 ed Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) sono capofila di due importanti progetti di Agricoltura Sociale approvati nell’ambito della misura 16.09 del PSR 2014-2020 (Piano Sviluppo Rurale) di Regione Liguria.

Nello specifico, Asl1 è capofila del progetto “Via dei campi”, IRF lo è per il l progetto “Coltiviamo Fasce Trascurate nel Ponente Ligure (FA.TRA.L.)“.

L’Agricoltura Sociale riguarda un insieme di attività, esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali, che i due progetti vogliono sviluppare, considerando il settore agricolo quale opportunità di impiego di individui svantaggiati ma anche un’esperienza di vita, formazione, orientamento, socializzazione e crescita personale.

Il primo progetto denominato “Via dei Campi” si sviluppa su due annualità, e prevede di coinvolgere complessivamente circa 50 utenti. Il progetto declina 5 distinte azioni di “accoglienza” e “terapie assistite” destinate in media ad una decina di utenti per azione nel biennio.

Tra le azioni previste sono contemplate:

affidi anziani e/o in condizioni di cronicità affidi educativi minori, con lieve disabilità, o comunque seguiti dai servizi, per precoci esordi psichiatrici affidi educativi disabili, per la stimolazione delle abilità residue laboratori protetti, rivolti ad utenza disabile in un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni Pet Therapy con asini e/o alpaca agriturismo e fattorie didattiche.

Inoltre sono contemplate attività da svolgersi in azienda, tra cui: svolgimento di semplici esercizi posturali e/o musicoterapia con personale formato. Sono state inserite anche 2 azioni propedeutiche/trasversali, ovvero e formazione ai tutors/imprenditori agricoli e una, iniziale, destinata agli utenti, al fine di illustrare loro le peculiarità di tali azioni. La finalità è quella di condividere dei Protocolli relativi alle azioni sperimentate, e la formalizzazione di Tavoli Tecnici di Agricoltura Sociale all’interno dei Distretti Sociosanitari della Provincia, affinché quest’attività si vada consolidando.

Il secondo progetto, “Coltiviamo fasce trascurate nel Ponente Ligure (FA.TRA.L.)” mira ad incrementare, nell’ambito della provincia di Imperia, le attività agricole connesse all’inclusione socio-lavorativa di Soggetti svantaggiati con lieve disabilità psico-fisica e/o con difficoltà ad inserirsi/reinserirsi nel flusso lavorativo (cosiddetta AREA GRIGIA).

Si propone, inoltre, di allargare il coinvolgimento sociale ad aree pubbliche (Aree Verdi a Gestione Sociale). Quest’ultimo aspetto, infatti, nonostante sia previsto nella legislazione regionale inerente, risulta tutt’oggi il meno sviluppato.

Il progetto inoltre, si focalizza su due importanti punti: