Albenga, al momento niente Vigile di quartiere

La Polizia Locale di Albenga, grazie alla professionalità dei suoi agenti e all’organizzazione interna del Comando, svolge importanti servizi sul territorio, non ultimo quello legato alla sicurezza urbana.

Il personale presente, tuttavia, al momento impedisce di poter istituire il vigile di quartiere senza togliere personale agli altri servizi.

Queste le motivazioni che hanno indotto la maggioranza (alla quale si è unito il consigliere Roberto Tomatis) a non votare la mozione presentata dai consiglieri Gerolamo Calleri, Cristina Porro, Eraldo Ciangherotti e Riccardo Minucci.

Spiega l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “La nostra polizia locale svolge molteplici servizi importantissimi per la nostra città. Non si occupa solo di sicurezza stradale, ambiente, viabilità ecc, ma anche di sicurezza urbana spesso in stretta collaborazione con le forze dell’ordine che ringraziamo per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

Abbiamo 38 vigili che operano su 3 turni tutto l’anno, cosa che non succede in altri comuni, e grazie alla grande professionalità dei nostri agenti stiamo portando avanti il Piano Vannucci /Montan che vede interventi a 360° su tutto il territorio.

Istituire il vigile di quartiere, esperimento già fatto da passate amministrazioni che ha portato a scarsi risultati, vorrebbe dire togliere risorse ad altri servizi attualmente indispensabili.

Solo se riuscissimo a incrementare notevolmente il numero degli agenti potremmo fare una scelta di questo tipo.

Vorrei sottolineare inoltre che i comitati di controllo di vicinato, che ringrazio per la costante collaborazione, svolgono un servizio informativo e di segnalazioni che avrebbe il vigile di quartiere”.