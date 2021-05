Albenga, torna il Festival della Canzone in Lingua Ligure

Torna anche quest’anno, presso il teatro delle Opere Parrocchiali di San Giorgio d’Albenga, il Festival della Canzone in Lingua Ligure. Un appuntamento di alto livello artistico che, giunto proprio quest’anno alla sua ventesima edizione, presenta una passerella di composizioni nelle innumerevoli diverse sfumature del nostro idioma: da quello a tratti quasi più vicino al toscano dello Spezzino alle contaminazioni col francese dell’Estremo Ponente, fino alle suggestioni quasi piemontesi dell’entroterra.

Cambia la pronuncia, cambiano i modi di dire, le frasi, ma cambia anche “il sound”: ogni anno il Festival di San Giorgio, tra concorrenti in gara ed esibizioni degli ospiti, offre una vetrina vastissima della musica ligure, dalla melodia più tradizionale, alla canzone d’autore, al canto corale fino alle più recenti fusioni con il rap e con il pop.

Per la sua valenza culturale, il Festival della Canzone in lingua ligure di San Giorgio gode del Patrocinio del MIUR Liguria (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). E quest’anno la conduttrice Silvia Bazzano, non solo figlia ma anche erede spirituale dell’indimenticato ideatore Elmo Bazzano, ha scelto di onorare questo patrocinio in un modo un po’ particolare: infatti, essendo lei attrice, conduttrice e organizzatrice di eventi per passione ma professoressa di mestiere, presenterà la kermesse musicale affiancata sul palco proprio da due sue allieve. Un bel “passaggio di testimone”, insomma, tra la nostra cultura di sempre, la nostra scuola di oggi e i giovani, il nostro futuro.

Le giovani co-conduttrici saranno (in ordine alfabetico) Cecilia Bongiovanni, dell’IISS “Falcone” di Loano e Antonella Mazzucco, dell’IISS “Boselli” di Savona. In attesa di conoscere i dettagli della rassegna (date dell’evento, concorrenti in gara, ospiti), sveliamo il nome del “Ligure Illustre 2021”.

Infatti Elmo Bazzano, cantautore savonese e importante diffusore della cultura, lingua e tradizioni Liguri, aveva espresso il desiderio di insignire con un riconoscimento speciale, ad una personalità che nei vari campi dell’economia, dello spettacolo, dello sport, della cultura, si fosse segnalata a livello internazionale onorando la nostra Regione e orgogliosa di essere Ligure.

Il Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre fu consegnato per primo (2013) a Fabio Fognini, tra i primi tennisti al mondo, che ricorda sempre le sue radici di Arma di Taggia, come a volte si legge nella didascalia durante sue partite anche dall’altra parte del globo; un giovane illustre che fa sventolare la bandiera Ligure. Lo scorso anno fu il sindaco di Genova Marco Bucci, per aver sempre operato non per i Genovesi, ma per tutti i Liguri, permettendo di riconquistare una viabilità tempestiva da Ponente a Levante.

Il Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre 2020 sarà consegnato a Maurizio Lastrico, che con orgoglio rappresenta la nuova generazione di attori liguri, ricordando sempre le sue origini.