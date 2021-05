Genova, arriva il nuovo Prefetto: sarà Renato Franceschelli

In arrivo a Genova un nuovo Prefetto, si tratta di Renato Franceschelli in arrivo da Padova. Franceschelli va sostituire Carmen Perrotta che ha terminato il suo mandato e che assumerà l’incarico di capo di dipartimento per l’amministrazione generale per le politiche del personale dell’amministrazione civile per le risorse strumentali e finanziarie a Roma. Nato a Napoli il 3 dicembre 1957, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università Federico II di Napoli. Nel 1985, è assegnato alla Prefettura di Lucca dove rimane per 11 anni prima di essere trasferito a Pisa per 4 anni, fino al 2000 come Capo di Gabinetto. A Padova dal 2017, ha svolto molteplici incarichi di docenza presso enti di formazione e presso la Scuola di formazione del Ministero dell’Interno (SSAI) in corsi per funzionari dell’Amministrazione e anche in Master di livello Universitario presso varie Università.