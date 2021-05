Sanna (PD): “Chiediamo alla Giunta regionale di sollecitare il Governo ad avviare tutti i tavoli riguardanti le crisi industriali in atto”

Posted on

Massimo Arecco, vicesindaco di Savona, torna sul tema del bitume in porto a Savona:”Il tema del deposito di bitume in porto è tornato in auge in questi giorni, dopo mesi e mesi di silenzio. Non entro nel merito delle polemiche politiche create ad arte, ma ritengo utile effettuare alcune precisazioni, al solo scopo di spiegare […]