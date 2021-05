Coronavirus, il ministro Garavaglia: “Auspico zona tampone free a cavallo del confine Italia-Francia”

Nella sua visita nel Ponente ligure, il Ministro del Turismo, Garavaglia auspica: “Una fascia di trenta chilometri a cavallo del confine tra Italia e Francia di Ventimiglia nella quale si possa circolare senza dover presentare tamponi all’ingresso”. Con l’abolizione dell’obbligatorietà della quarantena per chi entra in Italia da un paese UE (come ad esempio la Francia) e il mantenimento dell’obbligatorietà di un tampone negativo nelle precedenti 48 ore, le code al confine soprattutto per i lavoratori transfrontalieri sono diventate un problema.