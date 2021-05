“Giornata Nazionale delle Pro Loco” l’11 luglio: avanti con i preparativi

Posted on

Savona. Il Comune di Savona dovrà subìre una multa del governo di circa 800 mila euro per aver sforato il patto di stabilità. L’amministrazione savonese però ritiene ingiusto il provvedimento in quanto, avendo chiesto un “piano di riequilibrio” non può rispettare il patto. Col piano, che sarà presentato in giunta e quindi in consiglio comunale […]