Vaccino anti COVID, Toti: “Vaccineremo anche i turisti e i residenti temporanei”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, annuncia che in Liguria verranno vaccinati anche i turisti e i residenti “temporanei”.

“Chi fa il fine settimana e pensa di fermarsi il lunedì per vaccinarsi non verrà vaccinato” ma chi trascorrerà un lungo periodo potrà iscriversi all’Asl come residente temporaneo e registrare la propria tessera sanitaria per aver accesso agli stessi sistemi di prenotazione dei residenti”.

“Chi ha una seconda casa in affitto o di proprietà o passa un lungo periodo di tempo, potrà fare il competo ciclo vaccinale sul nostro territorio”