E’ Davide Dendi, il fondatore di “Riabita”, il re delle ristrutturazioni di design a Milano

Capitani di squadre di serie A, personaggi dello spettacolo e manager di multinazionali sono solo alcuni dei personaggi di rilievo che si affidano a lui per ritrutturare casa: perché?

Siamo andati a chiederglielo…

“LE ABITEREI TUTTE”.

Così Davide Dendi, titolare di Riabita, parla delle case che realizza, riassumendo lo spirito con cui affronta ogni sua progettazione.

“La casa è una seconda pelle, deve rappresentare chi la abita e soddisfarne l’ego.”

Davide infatti ha un talento tutto suo nel reinventare gli spazi, mettendosi in prima persona nei panni dell’acquirente e immaginando le sue possibili esigenze.

Un temperamento cauto ma entusiasta, un motto da leader (“più il cliente è esigente più la sfida è interessante”) e una storia personale da vero personal brand, Davide ci fa capire subito che il successo della sua azienda non ha nulla a che vedere con la fortuna.

Da sempre appassionato di design, un passato professionale nel campo dell’informatica che fa emergere il suo carattere fortemente imprenditoriale, a soli 27 anni realizza il suo primo investimento nel campo immobiliare impiegando il ricavato del suo lavoro in un’impresa davvero ambiziosa per una persona così giovane.

La scommessa si rivela indovinata, la velocità con cui riesce a rivendere la casa acquistata e vissuta gli suggerisce che quella è la sua vera vocazione e da quel momento farà di tutto per riuscire a rendere questa attività la sua unica professione.

Il segno distintivo

Quale sia il segreto dietro al suo successo è tutt’altro che un mistero: il processo creativo di Davide parte dall’esercizio di progettare la casa come se fosse la sua studiando sistemi ottimali di volumi, illuminazione, colore e salubrità.

Riabita è un organismo sinergico, al cui interno operano esperti altamente specializzati in ogni settore, e in cui ogni elemento ha un ruolo ben definito.

Un rapporto ormai ventennale in cui, come in un film perfetto la regia di Dendi coordina i professionisti verso la realizzazione del progetto, definendo in prima persona tutti i dettagli.

Sì, perché Davide è un instancabile perfezionista e un appassionato di strategie volumetriche.

La sua cifra è costituita da un insieme di ottimizzazione degli spazi, (cosa che non stupisce considerato che è nato in un monolocale), realizzazione di importanti fonti di luce naturale e attenzione al Feng Shui.

Sono moltissime le fonti di ispirazione che influenzano la sua estetica, ma in particolare il linguaggio visivo del mondo della nautica spesso lo guida nelle scelte stilistiche dei bagni, mentre nella decorazione parietale è sempre presente un tema, da cui è riconoscibile il richiamo alla boiserie.

Negli anni il gruppo ha messo a punto il sistema di ristrutturazione che lo ha distinto sul mercato, trovando l’equazione perfetta tra design, funzionalità e salubrità finalizzata da una parte al benessere abitativo e dall’altra alla riduzione dei tempi di vendita.

Il portfolio della società è ricco di case di lusso, spesso appartamenti di rappresentanza per personaggi noti la cui identità rimane protetta grazie alla professionalità di Davide, e un progetto particolarmente insidioso col quale sente di aver raggiunto un traguardo personale: una fabbrica di argento a 11 metri dalla ferrovia di fronte al dipartimento dei vigili.

La presenza di argento e arsenico nel terreno avevano compromesso la salubrità dell’ambiente, rendendo inevitabile una radicale opera di bonifica, e una volta sanificato il suolo l’edificio è stato trasformato in una rivisitazione in chiave moderna della casa di ringhiera con parapetti in vetro, opera della quale Davide e i suoi collaboratori vanno, comprensibilmente, molto fieri.

RIABITA OGGI

Un tranello nel quale molti imprenditori tendono a cadere è quello di restare ancorati ai modelli collaudati rischiando di non tenersi aggiornati con i cambiamenti, ma Davide Dendi sembra immune al virus: grazie ad una spiccata visione d’insieme e ad una incessante sete di innovazione, sa sempre come portare l’azienda a soddisfare le nuove esigenze del mercato.

Quello che serve adesso nell’edilizia è accogliere un nuovo modo di vivere la casa, che si è trasformata nel centro operativo della maggior parte delle attività, e lo sanno bene i professionisti di Riabita che concentrano tutte le loro energie nell’integrazione di aree fitness e studi attrezzati per lo smartworking in ambienti interni multifunzione.

La stessa ottica di rendere la casa fruibile a 360° oggi ha spinto Riabita a realizzare abitazioni con tendenza verso l’esterno: i terrazzi e i giardini sono attrezzati con prese elettriche, illuminazioni strategiche e disposizione di complementi d’arredo che rendono possibile qualsiasi attività lavorativa e ricreativa anche all’aperto.

È con questa nuova concezione che l’azienda nel prossimo futuro si affaccerà sul mercato estero per continuare a crescere professionalmente ed esportare un marchio nazionale del quale non possiamo che essere orgogliosi.