Regione, bando imprese sociali: 58 domande in un solo giorno

Posted on

Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione fino a 10 mila euro Genova. Parte domani in tutta Italia il nuovo bando per i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio per permettere alle aziende di agganciare la quarta rivoluzione industriale. Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a 10 milaeuro di valore che […]