Asl2 celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere ricordando anche il personale impegnato sul territorio

In Italia è secondo per importanza e per anzianità solo al Festival di Sanremo. Castrocaro è dal 1957 un trampolino di lancio per le nuove voci destinate a raccogliere consensi e successi in Italia e non solo. Eros Ramazzotti; Laura Pausini;Vasco Rossi; Giuni Russo; Alice; Gigliola Cinquetti sono alcuni dei nomi che, partiti dalla rassegna […]