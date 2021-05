Sanremo, salgono a 12 i contagi nella Sanremese. Cluster in una ditta edìle

Posted on

Analisi di ARPAL non in linea con i valori stabiliti Il sindaco Bozzano ha emesso un’ordinanza di divieto di balneazione in un tratto di costa di circa 250 metri a levante della foce del Teiro fino ai Bagni elena in quanto le analisi dell’acqua del mare condotte da Arpal hanno dato esito negativo. Informazioni sull'autore […]