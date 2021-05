Caos autostrade liguri, Truzzi (Assoutenti): “Automobilisti devono essere rimborsati”

Posted on

Calizzano. Servono trecentomila euro per la sistemazione dell’acquedotto comunale. E’ quanto ha detto il sindaco della cittadina dell’alta Valbormida Pierangelo Olivieri, parlando, in mattinata dei danni alluvionali che hanno interessato il suo e altri Comuni della Valbormida. “Speriamo – ha detto – che questi stanziamenti possano arrivare al più presto per evitare problemi di carattere […]