Caos autostrade liguri, Toti: “Questa regione ha già patito molto e non puo’ più sostenere altri disagi”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta: “Domani alle 12 potrà essere dismesso il cantiere sulla A 10 tra Genova Aeroporto e Savona, nella galleria Provenzale, come precedentemente programmato. Ci è stato assicurato che, in base agli impegni assunti, il piano di dismissione di tutti gli altri cantieri proseguirà come previsto”.

“La Liguria e il Nodo di Genova meritano grande attenzione. La ripartenza del Paese passa proprio da qui, dalle nostre infrastrutture, e non è pensabile che si inchiodi in autostrada. Questa regione ha già patito molto e non puo’ più sostenere altri disagi. Ci auguriamo che ci sia lo sforzo congiunto di tutti i concessionari che devono assolutamente mettere in atto il piano straordinario di smobilitazione dei cantieri che abbiamo concordato, al netto delle doverose verifiche di sicurezza”.

“Quanto accaduto non deve più ripetersi – prosegue l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – serve garantire la sicurezza e allo stesso tempo la mobilità degli utenti, e per questo i concessionari devono dare un segnale forte e coeso. Continueremo a monitorare la situazione, lo dobbiamo ai genovesi e ai liguri”.