Malta e Genova collegate da un nuovo volo

L’estate 2021 vedrà la riapertura di una tratta strategica tra l’aeroporto di Genova e Malta. Il nuovo

volo operato da Ryanair partirà dal 3 luglio 2021 con una programmazione bisettimanale (martedì e sabato).

A supporto del lancio, Malta Tourism Authority e Aeroporto di Genova, stanno

collaborando con una serie di attività promozionali.

“Con meno di due ore di volo, la Liguria sarà presto collegata a Malta. Un viaggio breve

per immergersi in una destinazione la cui storia millenarian ha infiniti tesori da svelare al

turista. Valletta è una città monumento che in poco meno di 1 km quadrato raccoglie un

patrimonio culturale e architettonico straordinario, ma è anche punto di partenza ideale

da cui partire per andare alla scoperta delle nostre isole” commenta Ester Tamasi.

“Siamo felici di collaborare con l’Ente di promozione di Malta per far conoscere al territorio

ligure questa importante destinazione. Grazie al nuovo collegamento diretto, i passeggeri

in partenza dal “Cristoforo Colombo” potranno raggiungere Malta in tutta comodità”,

commenta Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova.