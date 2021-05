Genova, la pioggia ferma la passeggiata anti coprifuoco di #Protestaligure

Posted on

Saranno i cittadini a proporre la loro idea di centro storico, attraverso un logo e un nome che contribuiranno al suo rilancio. Il Comune di Genova dà il via a un concorso di idee, aperto a tutti, per disegnare l’immagine dell’ampio piano per il centro storico che la giunta sta elaborando. Sul sito del Comune […]