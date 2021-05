Calcio, Lazio stellare per 80′ poi il Genoa rischia di pareggiare

Fuochi d’artificio all’Olimpico dove Lazio-Genoa regala goal, ben 7, e tanto spettacolo. A soccombere è la squadra di Ballardini che paga una evidente fragilità difensiva che gli uomini della Lazio mettono a frutto chiudendo la gara fino a quando tra l’80’e l’81’ un calo di attenzione ha rimesso in carreggiata i rossoblu che quasi hanno compiuto il miracolo di pareggiarla.

La squadra di Inzaghi ha schiacciato fin dalle prime battute quella di Ballardini sfiorando la rete dopo soli 3′ con Perin superlativo su tito di Immobile, tre minuti dopo è ancora Immobile ad andare al tiro con il pallone che sfiora il palo e finisce sul fondo. Immobile è scatenato e va ad un passo dal vantaggio al 15′ con tiro di sinistro deviato da Perin. Genoa in balìa dell’avversario e incapace di reazione. La giostra delle occasione per i biancocelesti prosegue con Mlinkovic-Savic che impegna Perin ancora una volta efficace in corner. La Lazio passa legittimamente alla mezz’ora con Correa che vince un rimpallo su Radovanovic e fredda Perin. Il Genoa si scuote e prova a costruire qualcosa ma la difesa laziale è sempre molto attenta. In chiusura di frazione Radovanovic atterra Immobile ed è calcio di rigore trasformato dallo stesso attaccante della Lazio. Al 45′ Strootman del Genoa cerca di dare un po’ di fiducia ai suoi calciando verso Reina che devìa in corner.

Nella ripresa il Genoa parte bene e trova il 2-1 grazie ad un’autorete di Marusic che nel tentativo di anticipare destro calcia nella propria porta. Trascorrono due minuti e Luis Alberto trova la rete della domenica con un destro all’incrocio che batte Perin: Lazio sul 3-1. La Lazio dilaga e al 56′ chiude apaprentemente i conti ancora con Correa. Prima della rete del Genoa è la Lazio ad andare ad un passo dal 5-1 con Immobile che evita anche Perin che blocca in due tempi. Al 78′ Cataldi frana su Badelj ed è rigore per la squadra ligure che Scamacca trasforma per il 4-2 . La Lazio sbanda e un minuto dopo Shomurodov accorcia su assist di Destro riportando clamorosamente in partita i suoi: a 10′ dal termine nuovamente tutto in gioco e LAzio adesso in difficoltà mentale. Gli uomini di Ballardini vanno in forcing e Inzaghi interviene dalla panchina con alcune sostituzioni, nei 4′ di recupero il Genoa ci prova ma la fatica si fa sentire per la LAzio il triplice fischio finale arriva come una sorta di liberazione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LAZIO-GENOA 4-3

RETI: 30′ CORREA (L); 43′ IMMOBILE (L) (RIG.); 47′ MARUSIC (AUT.) (L); 48′ LUIS ALBERTO (l); 56′ CORREA (L); 80′ SCAMACCA (RIG.) (g); 81’SHOMURODOV (G)

LAZIO Reina – Marusic, Hoedt, Radu – Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic – Correa – Immobile. (A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Cataldi, Akpa Kpro, Parolo, Fares, Pereira, Muriqi).

GENOA Perin – Masiello, Radovanovic, Biraschi – Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta – Destro, Shomurodov. (A disposizione: Paleari, Marchetti, Zapata, Portanova, Ghiglione, Czyborra, Cassata, Melegoni, Behrami, Rovella, Pjaca, Scamacca)