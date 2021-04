Albenga, due anni di giunta Tomatis: un bilancio

Record di investimenti e opere pubbliche poste in essere dall’amministrazione comunale di Albenga guidata dal sindaco Roberto Tomatis che in questi primi due anni, ha raggiunto risultati importanti già visibili sul territorio. Molte le opere pubbliche realizzate, quelle in corso di completamento e quelle già finanziate. I dati parlano chiaro e vedono milioni di euro investiti sul territorio.

Afferma il sindaco Tomatis: “In questo momento sono operativi sul territorio cantieri di opere pubbliche che coinvolgono diversi ambiti delle nostre realtà economiche più importanti, dalla tutela idrogeologica del territorio – elemento fondamentale per l’attività agricola – alla protezione dell’arenile – fondamentale per l’aspetto turistico – passando per gli investimenti sulle scuole – in particolare sulla sicurezza degli studenti sempre al primo posto per la nostra amministrazione”.

“Gli stessi cantieri che lavorano oggi sul nostro territorio, realizzando opere per più di 10 milioni di euro nel solo anno in corso – e quasi altrettanti sono già a bilancio per il 2021- , stanno rappresentando, inoltre, un indotto occupazionale importantissimo in un momento come quello che stiamo vivendo – prosegue il primo cittadino – Il comune di Albenga non ha mai realizzato un piano d’investimenti di tale entità. Tutto questo, naturalmente, senza trascurare gli interventi di manutenzione straordinaria che daranno una risposta alle richieste dei cittadini”.

A specificare gli interventi avviati nel corso del 2020 l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi.

OPERE PUBBLICHE AVVIATE NEL 2020 IMPORTO RIQUALIFICAZIONE PIANI VIABILI 59.697,06 MESSA IN SICUREZZA EX CASA COMUNALE CAMPOCHIESA 155.000,00 ADEGUAMENTO SPAZI AULE SCOLASTICHE 40.209,60 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE PACCINI 650.000,00 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI RIO CARENDA 111.809,49 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE V.ORTI 680.000,00 DEMOLIZIONE IMMOBILI PER REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO 2.131.095,73 INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE 41.114,00 MANUTENZIONE RII DIVERSI 17.639,81 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII FOSSI E CANALI 47.003,38 CONSOLIDAMENTO ARENILE A NORD DEL FIUME CENTA FINO AL CONFINE COMUNALE 2.500.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII E FOSSI 104.179,76

L’assessore Pelosi, con delega anche all’edilizia scolastica, ha fatto inoltre un quadro degli interventi per le opere realizzate sulle scuole: “La sicurezza dei nostri ragazzi è di fondamentale importanza per noi, infatti gli investimenti sulle scuole sono stati molti e consistenti, per citarne alcuni ricordo: l’adeguamento antisismico del Liceo G. Bruno (350mila euro), il già ricordato adeguamento antincendio delle Paccini (650 mila euro), adeguamento e messa a norma delle scuole di via degli Orti (680 mila euro), l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua piovana e l’impermealizzazione del lastrico solare in via degli Orti (30 mila euro), gli interventi resisi necessari nei vari plessi scolastici in relazione all’emergenza Covid (oltre 60 mila euro) oltre numerosi altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Il vicesindaco Alberto Passino con delega ai lavori pubblici inoltre ha fatto il quadro delle opere pubbliche già terminate, ricordando in particolare quelle con importi superiori ai 40 mila euro.

Tra queste: