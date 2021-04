Musei liguri, tra fine aprile e inizio maggio le riaperture

Posted on

Albenga. Da oggi è consultabile sul sito del Comune, il calendario degli eventi e delle manifestazioni relativo ai mesi estivi. L’assessorato al Turismo ha in previsione, nei prossimi giorni, di pubblicare e distribuire alle attività commerciali e ricettive il relativo depliant anche per dare un’ultima opportunità ai “ritardatari” i quali hanno ancora qualche giorno per contattare […]