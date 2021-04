Coprifuoco: accordo nella maggioranza. A metà Maggio possibili modifiche o la cancellazione

Posted on

Savona. Nonostante i sindacati partecipino ad una iniziativa a livello nazionale organizzata a Genova. Anche quest’anno non mancherà in città la tradizionale sfilata di mezzi e lavoratori per il 1 maggio. Il raduno è previsto per le 9.30 in piazza Sisto, alle 10.30 invece si terrà un comizio cui poi seguirà il tradizionale corteo accompagnato […]