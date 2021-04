Liguria in zona gialla, il sindaco di Sanremo Biancheri: “Percorso di riaperture che dovrà completarsi con il superamento del coprifuoco”

“Per effetto del nuovo decreto legge inizia anche un percorso di riaperture che dovrà necessariamente completarsi nelle prossime settimane, sia con il superamento del coprifuoco, sia con la calendarizzazione di nuove aperture per quelle attività produttive che, pur garantendo alti standard di sicurezza, non sono state ancora considerate nel piano del Governo”. Lo ha reso noto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

“Sarà però fondamentale proseguire nel trend di discesa dei contagi e dei ricoveri attualmente in corso. Per questo raccomando a tutti di continuare ad usare prudenza e di rispettare le poche regole precauzionali che ben conosciamo”, ha aggiunto.