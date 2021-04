Riunioni in Prefettura e in Regione per la gestione della situazione sanitaria e la pianificazione dei trasporti in vista del riavvio delle attività didattiche in presenza

Nella giornata di oggi si è svolta, in videconferenza, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza alla presenza del Prefetto, il Presidente della Provincia di Savona, il Sindaco del Comune Savona e i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Tema dell’incontro l’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in previsione del passaggio della Regione Liguria in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile, anche alla luce del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri presentato nei giorni scorsi. È stato condivisa e riconfermata la necessità di mantenere un alto livello di monitoraggio e controllo del territorio, promuovendo l’applicazione del corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il distanziamento.

Anche nel pomeriggio di ieri in Regione sono state discusse e programmate le prossime necessità di programmazione in previsione delle ripartenze di lunedì. E in relazione al riavvio delle attività scolastiche in presenza si è svolta la riunione operativa della Prefettura – con la presenza delle Istituzioni e dei rappresentanti di Trenitalia e TPL – per definire le modifiche e le implementazioni ai servizi del trasporto pubblico locale in vista dell’intensificazione dell’attività in presenza, con un percorso graduale, dal 70%, con l’obiettivo di traguardare il 100%, per le scuole di ogni ordine e grado.

“Da lunedì la nostra Regione sarà in zona gialla. Finalmente siamo nell’imminenza della ripartenza ma questo non vuol dire un liberi tutti e un abbassare l’attenzione e la guardia e la responsabilità civile e personale di noi tutti. Dobbiamo proseguire nel mantenere i valori sotto controllo e procedere nel contenimento dell’emergenza sanitaria. Siamo concordi sulla necessità di continuare come fatto fino ad ora con un importante monitoraggio del territorio, anche come reale supporto alla campagna di vaccinazione che prosegue a ritmi serrati”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri

Per i nostri studenti, che si accingono in buon numero ad avviare le attività scolastiche in presenza, dobbiamo assicurare una implementazione dei trasporti pubblici sempre nella massima sicurezza possibile”, ha concluso.