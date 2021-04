Genova, petroliera urta bancina del porto petroli: lievi danni e nessun ferito

Conseguenze fortunatamente limitate per l’incidente che si è verificato oggi nel Porto Petroli di Genova dove una petroliera rimorchiata da tre rimorchiatori ha urtato durante una manovra errata un pontile danneggiando una torretta anti incendio. Sul posto è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto di Genova per il sopralluogo, anche i danni alla petroliera non sono rilevanti.