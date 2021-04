Crollo Ponte Morandi: chiuse le indagini

Posted on

Chiavari. L’Albissola non va oltre i tre risultati utili consecutivi e inciampa al “Comunale” contro l’Arezzo, squadra tecnicamente e fisicamente tra le migliori fin qui viste. Per i “ceramisti” lo stop è pesante perchè arrivato in una domenica in cui tutte le concorrenti in zona play out hanno fatto risultato ma la prestazione davvero positiva […]