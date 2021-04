Toti sulle riaperture: “Consentiamo a chi è stato a cena fuori di tornare a casa anche dopo le 22, mostrando la ricevuta”

Posted on

Cengio. Ventiquattresima edizione dei Laboratori creativi (gratuiti) per bambini, a Cengio, proposti dall’associazione «Un sorriso per tutti». L’appuntamento è per oggi e domani (iscrizioni alla Pro loco in località Isole). Oltre dieci anni di idee e sorrisi (si organizzano varie edizioni di laboratori l’anno) con la fantasia da fare da filo conduttore, ma anche il […]