Tennis, ATP Barcellona: Fognini squalificato dal torneo

Fabio Fognini è stato squalifica dall’ATP di Barcellona dopo aver rivolto frasi ingiuriose mentre era in campo contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Al tennista taggiasco è stata fatale la seconda ammonizione comminatagli dal giudice di gara. La dinamica del fatto non è chiara e deve essere ricostruita, il giudice di linea ha richiamato l’attenzione del giudice di sedia che a sua volta ha convocato il supervisor del torneo: subito dopo la decisione. sul campo le cose non erano andate benissimo per il tennista ligure, sotto 6-0 nel primo set era comunque riuscito a riprendersi prima della sanzione disciplinare.