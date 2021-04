Nuovo DL sulle riaperture: stato di emergenza prolungato fini al 31 luglio e coprifuoco confermato dalle 22 alle 5

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL denominato “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.

Le due notizie sono: l’estensione dello stato di emergenza fino al 31 luglio e la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5 che durerà fino a giugno. Nel DL è prevista l’apertura posticipata di palestre e piscine e il NO alla riapertura dei locali al chiuso, ok per i ristoranti (dal 1° giugno anche al chiuso) e i cinema all’aperto, queste norme saranno in vigore fino al 31 luglio prossimo. Come anticipato dal Premier in conferenza stampa torneranno le zone gialle con la scuola superiore in presenza almeno al 70%. Confermato anche il “green pass” che consentirà di spostarsi tra le zone rosse e arancioni, mentre non sarà necessario per regioni gialle, il certificato dovrà attestare il completamento del ciclo di vaccinazione, di chi si è ammalato di Covid ed è guarito (queste ultime due tipologie dureranno 6 mesi) e chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (la validità in questo caso è di 48 ore). Posticipata al 1°giugno la possibilità di andare allo stadio in non più di mille persone.

Per quanto riguarda le visite fino al 15 giugno sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare amici o parenti tra le 5 e le 22, in massimo 4 persone (oltre ai minorenni su cui si esercita la potestà genitoriale), solo in zona gialla e arancione.

Da lunedì, in zona gialla, si potrà andare al cinema o assistere a spettacoli ma la prenotazione sarà obbligatoria, previsto un metro tra le persone e un massimo di 500 persone al chiuso e mille all’aperto.

Per quanto riguarda piscine e palestre, dal 15 maggio ok alle piscine all’aperto mentre per le palestre- ma solo in zona gialla-si dovrà attendere il 1° giugno. Dal 15 maggio ok anche per le fiere ma solo in zona gialla, dal 1° luglio via libera all’attività congressuale e all’apertura dei parchi acquatici e di divertimento.