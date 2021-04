Coronavirus, Toti: “Liguria al 91% delle somministrazioni di vaccino anti COVID su quelle consegnate”

“Con oltre 13 mila vaccini fatti oggi, la Liguria arriva al 91% di dosi somministrate su quelle consegnate. Abbiamo accelerato la nostra campagna vaccinale con un solo obiettivo: mettere al sicuro al più presto i nostri anziani e le persone più fragili. E questa resta la nostra priorità. Il 62% dei liguri over80 ha ricevuto la prima dose, non ci fermeremo finché tutti non saranno vaccinati”, lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Parlando della scuola ha affermato: “L’obiettivo comune è raggiungere il 100% di studenti in presenza nelle classi. Tutti abbiamo condiviso la necessità sia di rendere graduale il ritorno in aula per evitare rischi nelle scuole e nel trasporto pubblico locale sia di lavorare fin da subito per settembre, nella consapevolezza che non vi sono sul mercato immediatamente acquistabili mezzi pubblici che consentano di ampliare in modo significativo il parco mezzi del Tpl. La gran parte dei bus gran turismo che abbiamo impiegato non sono adatti, per le loro caratteristiche, ad essere utilizzati nelle aree urbane e, qualora si decidesse di acquistare mezzi pubblici, tra gare e procedure servirebbe un numero significativo di mesi, misurabile in realtà più in anni che in mesi. Per queste ragioni il decreto prevederà un obbligo minimo di presenza al 60%, che è più del 50% previsto oggi e che fa parte di un percorso, in cui ci auguriamo di crescere fino al 100%, compatibilmente con la pandemia e l’espansione del Tpl”.

“Sulle aperture serali, ha proseguito, e la possibilità di cenare all’aperto a pranzo e a cena, tutte le Regioni hanno chiesto di prorogare il coprifuoco alle 23: lasciare il coprifuoco alle 22 significa renderlo incompatibile con le normali abitudini alimentari degli italiani e rischierebbe francamente di sembrare più una provocazione che una reale opportunità. Comprendiamo di non poter liberalizzare la notte, per il rischio di assembramenti, feste fuori dai locali o il classico struscio dopo cena. Ma riteniamo che le 23 siano un orario compatibile con la situazione in atto nel Paese”.

Tra le altre richieste che le Regioni rivolgeranno al Governo in vista del prossimo DL, alcune riguardano le palestre e alla possibilità di allenamenti individuali al loro interno, inoltre si stanno elaborando linee guida per la ripartenza di manifestazioni e celebrazioni come congressi, fiere ma anche matrimoni”.