Cairo, tenta di rapinare un supermercato: preso dai Carabinieri

Ha tentato di rapinare la cassa di un supermercato puntando un coltello alla gola della cassiera che ha mantenuto la freddezza necessaria per richiudere la cassa e intimare all’uomo di andarsene. Il rapinatore è così scappato abbandonando i soldi con cui avrebbe pagato la merce che avrebbe pagato. Dopo la denuncia sporta dalla giovane sono iniziate le indagini dei Carabinieri che hanno visionato le immagini della videosorveglianza da cui è emerso che il rapinatore indossava una maschera per rendersi irriconoscibile. L’uomo è stato rintracciato sabato scorso a Carcare riconosciuto dagli stessi abiti che indossava durante il tentativo di rapina. Dalla perquisizione i militari hanno rivenuto lo stesso coltello serramanico utilizzato. Il giovane, di 18 anni è stato portato in caserma e identificato, dalla perquisizione a domicilio sono stati ritrovati altri due coltelli. Per lio è scattata la denuncia a piede libero per tentata rapina e porto abusivo di armi.