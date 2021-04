Calcio, Serie B: ridisegnato il finale di stagione. Nuove date

Cambia il finale di stagione della Serie B. L’Assemblea di Lega ha infatti disposto la sospensione del turno infrasettimanale in calendario martedì e del truno previsto sabato. Il campionato ripartirà il 1° maggio. I casi di coronavirus riscontrati nel Pescara hanno infatti obbligato la Lega a ridisegnare le ultime giornate che assegneranno i due posti per la A (attualmente ci sono Empoli e Lecce in pole) e la griglia dei play off oltre alle retrocessioni in C da cui difficilmente riuscirà a sottrarsi l’Entella.

Ecco il nuovo calendario nei dettagli:

16° giornata di ritorno sabato 01.05.2021

17° giornata di ritorno martedì 04.05.2021

18° giornata di ritorno venerdì 07.05.2021

19° giornata di ritorno lunedì 10.05.2021

Date gare playoff:

Turno preliminare (gara “secca”) Giovedì 13 maggio 2021;

Semifinali (andata) Lunedì 17 maggio 2021,

Semifinali (ritorno) Giovedì 20 maggio 2021

Finale andata Domenica 23 maggio 2021

Finale ritorno Giovedì 27 maggio 2021

Date gare playout

Sabato 15 maggio 2021 (andata)

Venerdì 21 maggio 2021 (ritorno).