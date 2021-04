Framura, agrcoltore si ferisce con la lama di una fresa: in codice rosso al San Martino

Intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso per soccorrere un uomo di 58 anni di Framura gravemente ferito durante dei lavori nell’orto dalle lame di una fresa. L’agricoltore, dopo essere stato liberato dalle lame è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova con l’elisoccorso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi del caso.