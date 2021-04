Aprile come dicembre: neve e temperature rigide

Posted on

Le persone coinvolte sono state trasportate per accertamenti al San Paolo. Incidente frontale in Lungomare Matteotti a Savona nei pressi della Torretta a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale dove si sono verificati rallentamenti. Le persone coinvolte […]