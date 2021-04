Sestri Levante, la Finanza smaschera giro di residenze fittizie per non pagare tasse: nei guai 80 persone

La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di false residenze per non pagare le tasse sulle seconde case. Ottanta persone tutte residenti in Lombardia, Piemonte ed Emilia sono state denunciate. Il danno economico ai danni dei comuni di Sestri Levante e Moneglia ammonta a circa 800 mila euro. In particolare un’aliquota Iva agevolata. accesso al mutuo ‘prima casa’ con imposte e interessi agevolati, detrazioni, contratti per utenze per prima casa con tariffe ridotte.