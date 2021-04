Capotreno difende passeggera da aggressione, l’ORSA: “Non abbassare la guardia sulla sicurezza dei viaggiatori”

L’ORSA ferrovie esprime la propria solidarietà al collega aggredito sul treno intercity 660. I fatti si riferiscono alla giornata di ieri quando un capotreno per difendere una donna aggredita da tre persone prive di biglietto per aver chiesto loro di spostare i bagagli che intralciavano il passaggio nella carrozza, si è messo in mezzo facendo scudo con il suo corpo ai colpi indirizzati alla viaggiatrice, riportando ferite.

“Chiediamo alle istituzioni e all’azienda di attivare tutte le risorse possibili e di intensificare le attività di prevenzione e repressione. Non è accettabile abbassare la guardia su temi importanti come la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Le misure individuate per combattere il fenomeno delle aggressioni a bordo dei treni non sono sufficienti”, hanno fatto sapere in una nota i sindacati

“Il treno deve essere un luogo sicuro, non un far West per portoghesi e malviventi, ancor più nel periodo attuale, dove insiste la pandemia a livello globale, e dove il personale dei treni rischia quotidianamente la propria incolumità per il pericolo reale di contagi su treni, in particolare quelli del Trasporto Regionale, spesso affollati e dove non è possibile garantire un minino di distanziamento, è necessario istituire un tavolo permanente sulla sicurezza che coinvolga i rappresentanti dei lavoratori, i vertici territoriali del Gruppo FS e le istituzioni competenti sulla materia”, hanno concluso.