Cantieri e code in autostrada: a Rossiglione saltano le vaccinazioni

Il disastro delle autostrade liguri ha avuto ripercussioni anche sulla campagna vaccinale. A causa dei cantieri sulla A10 e di un disguido dovuto al guasto di un macchinario che ha ritardato la riapertura del tratto Genova Aeroporto- Genova Pegli provocando il blocco della circolazione ordinaria, i vaccini per gli over 80 destinati all’hub di Rossiglione sono arrivati a mezzogiorno anzichè alle 8. Questo ha significato per molti ottuagenari la rinuncia alla somministrazione del siero che è stato inoculato al personale CRI. La Regione Liguria in una nota ha commentato: ” CI si aspetta che tutti i concessionari lavorino per comprimere i tempi delle lavorazioni e mitigare il più possibile i disagi, per consentire non solo la mobilità delle persone, ma evitare situazioni come quella odierna molto gravi che possono inficiare la ripartenza del Paese e creare danni enormi alle persone”.