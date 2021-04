Meteo, ancora una nuova allerta gialla sul centro della Liguria, arancione a Levante

Dopo le precipitazioni della notte, diffuse e con cumulate localmente elevate, e la tregua attesa nella parte centrale odierna, arriverà sulla Liguria il fronte vero e proprio della perturbazione, accompagnato anche da temporali, soprattutto nella notte/mattinata di domani, con venti forti settentrionali a ponente, meridionali a levante.

Arpal ha emanato la seguente ALLERTA METEO per gli EFFETTI DELLE PIOGGE DIFFUSE e dei TEMPORALI sul centro levante regionale:

🟧🌧ARANCIONE PIOGGE DIFFUSE sui bacini medi e grandi di C (levante regionale) dalle 00 alle 15 di domani, lunedì 12 aprile, poi gialla fino alle 17.00; GIALLA sui bacini piccoli dalle 00 alle 15 di domani, lunedì 12 aprile.

🟨⛈GIALLA PER TEMPORALI sui bacini piccoli e medi di B-C-E (centro levante regionale) dalle 00 alle 15 di domani, lunedì 12 aprile.

OGGI, domenica 11 aprile, instabilità in rapido aumento in serata per l’approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia con piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in successiva intensificazione nella notte. Bassa probabilità di temporali forti su BCE: possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti. Venti inizialmente ancora forti settentrionali (50-60 km/h) su B, in attenuazione dal pomeriggio, forti meridionali su C con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) in tarda serata. Mare localmente agitato su C, in temporaneo calo dal pomeriggio.