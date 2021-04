Arenzano, confermato il “Gran Trail Rensen”: appuntamento il 9 maggio

Si terrà il 9 maggio 2021 l’edizione speciale del Gran Trail Rensen. Un’edizione particolare che porterà i partecipanti a correre per il Parco Naturale Regionale del Beigua. E’ previsto un solo percorso buono per tutti i gusti, 30 km di single track tecnici e verticali (D+ 1.950), ma anche passaggi dolci per sentieri e strade bianche, antiche vie del commercio tra la Liguria e il basso Piemonte. L’evento, inserito nel calendario nazionale UISP, si potrà svolgere in zona gialla o arancione mentre sarà rinviato nel caso in cui la regione Liguria e/o il comune di Arenzano (GE) fossero in zona rossa. La partecipazione è obbligatoriamente legata al tesseramento FIDAL-RUNCARD FIDAL o UISP, come richiesto dal CONI per il riconoscimento di evento di preminente interesse nazionale. Le iscrizioni termineranno il 6 maggio prossimo.