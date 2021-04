Genova, i carabinieri recuperano 150 libri antichi rubati al circolo Tunnel

I Carabinieri del nucleo Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato 150 libri antichi che erano stati rubati al circolo artistico Tunnel di via Garibaldi a Genova.

Si tratta di volumi di fine ‘800 il cui ritrovamento si colloca nell’ambito dell’attività investigativa che ha permesso di sequestrare in tutta Italia oltre 350 libri d’epoca sottratti da decine di biblioteche e rimessi in vendita sia on line che nei circuiti tradizionali. I volumi verranno restituiti domani al circolo artistico Tunnel.