Albenga, cominciata la distribuzione dei buoni spesa

È iniziata questa mattina ad Albenga la distribuzione buoni spesa alle famiglie rientranti nei requisiti richiesti per l’accesso a questa misura.

La consegna – che continuerà anche nei prossimi giorni presso i Chiostri di San Bernardino per evitare assembramenti e garantire, alle persone in attesa, una protezione da freddo e pioggia – avviene grazie alla stretta collaborazione tra servizi sociali e volontari del Tavolo dell’Emergenza.

“Nei prossimi giorni avverrà la distribuzione dei 291 buoni spesa alle persone che, avendo presentato la domanda nei termini ai servizi sociali, sono risultate in possesso dei requisiti necessari ad accedervi – spiega l’assessore Marta Gaia – Ringrazio gli uffici dei servizi sociali per il lavoro che giornalmente portano avanti e per quello svolto nella valutazione delle domande e nella distribuzione dei buoni e tutti i volontari del Tavolo dell’Emergenza che operano senza sosta per il bene di Albenga e dei suoi abitanti”.

Il comune ricorda che per contattare il Tavolo del’Emergenza potete chiamare il 334 1053904.