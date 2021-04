Coronavirus, Toti: “Pasqua diversa dalle aspettative, siamo tutti stremati”

Posted on

Ceriale. Verbale e ingiunzione di pagamento per 5.200 euro. L’Arpal ha multato il sindaco di Ceriale, Ennio Fazio (obbligando in solido il Comune), per aver omesso di denunciare il possesso di due trasformatori contenenti Pcb (policlorobifenili), composti organici altamente inquinanti e potenzialmente dannosi per la salute. In realtà il Comune aveva comunicato la loro detenzione […]