Province di Savona e Imperia in zona rossa da domani fino all’11 aprile

Il ponente ligure in zona rossa da venerdì 2 aprile fino a domenica 11 compresa.E’ la decisione assunta dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti al termine della videoconferenza con i sindaci, ALISA e ANCI Liguria. Il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte.

Per quanto riguarda il sistema scolastico, l’ordinanza dispone su tutto il territorio ligure fino al venerdì 9 aprile la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).Esclusivamente nell’imperiese e nel savonese il passaggio in zona rossa fino all’11 aprile comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media.

“Una decisione presa alla luce degli ultimi dati comunicati da Alisa sull’andamento della pandemia: anticipiamo di un giorno le restrizioni volute dal Governo in tutto il Paese per la Pasqua e le prolunghiamo per una settimana nel savonese e nell’imperiese, per evitare ripercussioni nei prossimi giorni”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Toti.