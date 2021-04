Coronavirus, Toti: “Stiamo riflettendo su ulteriori misure restrittive nel Savonese e Imperiese”

“Stiamo riflettendo su eventuali ulteriori misure restrittive dopo Pasqua per il Ponente. Domani decideremo. Oggi le province di Imperia e di Savona superano la soglia di rischio con rispettivamente 250 e 267 casi su 100mila abitanti su base settimanale, mentre Genova e la Spezia sono al di sotto dei 170 casi ogni 100mila abitanti. A livello ligure siamo a 192 casi, sempre su 100mila abitanti”.Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti nel punto stampa serale. L’incidenza del virus ha un andamento diffuso in tutta la provincia, non tanto con presenza di cluster. Nella Asl 2 savonese ci sono ancora ampi limiti di sicurezza sui posti letto ospedalieri sia di media intensità che di terapia intensiva. Sul fronte vaccinale oggi è stato superato il 70% degli ultraottantenni vaccinati in provincia di Savona.